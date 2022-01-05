شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من كواليس مسلسل مصطفى شعبان "دايما عامر" فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مجدى الهوارى، عن كواليس تصوير المشاهد الأولى في مسلسله الجديد "دايما عامر" للنجم مصطفى شعبان المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذى انطلق تصويره مطلع هذا الأسبوع في مدينة الغردقة الساحلية، بمشاهد تجمع مصطفى شعبان، ولبلبلة، وميرنا نور الدين، وكريم عفيفى، وأحمد الشامى.

مسلسل "دايما عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت اشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعود مجدى الهوارى للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات حيث قدم آخر أعماله مسلسل "الشارع اللى ورانا" بطولة درة، فاروق الفيشاوى، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، شيرين، أحمد عزمى، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، ودارت أحداثه حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت.



مصطفى شعبان ومجدى الهوارى



فريق عمل مسلسل دايما عامر



فريق عمل مسلسل دايما عامر