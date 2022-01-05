شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا فوكس عن استمرار علاقتها بكانى ويست طليق كيم كاردشيان: لا أعرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع جاست جيرد، أن مصور باباراتزي فاجأ جوليا فوكس بسؤالها عن علاقتها بكاني ويست طليق كيم كاردشيان، وعما إذا كانت ستستمر في الخروج معه، إلا أن فوكس قالت له إنها لا تعرف، ويأتي ذلك بعدما رصد الثنائي في عشاء رومانسي جمعهما في ميامي.

وكانت طاردت جوليا مؤخرًا زوجها السابق ، بيتر أرتيمييف ، على وسائل التواصل الاجتماعي بادعاءات بأنه لا يساعد في رعاية ابنهما الرضيع قائلة، "تركني هذا الرجل مع طفل بعمر 5 أشهر وكلب ومنزل والكثير من الفواتير".

وكان ذكر موقع ديلي ميل، أن مغني الراب كاني ويست طليق كيم كاردشيان اصطحب فتاتين لغرفته في فندق بميامي ليلة رأس السنة، ورصد الموقع الفتاتين كل واحدة منهما على حدة في شرفة غرفة كاني ويست ورغم أن واحدة منهما كانت تقف علي بعد من كاني ويست في الشرفة إلا أن الموقع وضع بريد إلكتروني للقراء ليراسلها أي شخص يعرف من هي تلك الفتاة التي تقف في شرفة غرفة كاني ويست، خاصة في ظل الأنباء التي تؤكد أنه علي علاقة بممثلة.