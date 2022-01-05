كيف احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلادها في العزل المنزلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلادها الـ 28، وهي في العزل المنزلي بعد إعلان إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا.

ونشرت هنا، صورة لها وهي ممسكة بتورتة عيد الميلاد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلادي وكورونا.. لا يلتقيان".

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد الفنية، مسرحية "جوازة معفرتة" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "جوازة معفرتة" بطولة: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك أيضا في مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور.