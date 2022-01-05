وفاة شقيق الفنانة ألفت سكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أشرف سيف نجل الفنان الراحل وحيد سيف والفنانة ألفت سكر، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة خاله المستشار محفوظ سكر.

وكتب أشرف، عبر حسابه على "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب وأبي الثاني المستشار محفوظ سكر.. أطيب إنسان في العالم".

وطالب متابعيه بالدعاء له، قائلا: "أسألكم الدعاء له.. اللهم أرحمه وتجاوز عن سيئاته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وثبته عند السؤال وأجعل قبره روضة من رياض الجنة".

الفنانة ألفت سكر هي ممثلة سورية الأصل، اسمها بالكامل (ألفت محمد أحمد سكر) ، ولدت عام 1942، وهي شقيقة الممثلة ملك سكر، جسدت الأدوار الثانية في الأفلام، وتنوعت أدوارها بين المسرح والتليفزيون، وعلى شاشة السينما، ومن أعمالها "أهل الهوى، العراف، فرقة ناجي عطا الله".

وتوفي زوجها الفنان الكوميدي القدير وحيد سيف في 19 يناير 2013 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 73 عامًا.