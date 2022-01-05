عادل عوض ينعى أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المخرج عادل عوض، الفنان أحمد الحجار، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ65 عاما.

ونشر عوض، صورة الراحل أحمد الحجار، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "أحمد الحجار الصديق والأخ، البقاء لله، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية"عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية.