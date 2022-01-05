"أحدعباقرة الموسيقى".. مدحت العدل ينعى أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى السيناريست مدحت العدل، الفنان أحمد الحجار الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ65 عاما.

ونشر العدل، صورة الراحل أحمد الحجار، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "أنعي للأمة العربية وللفن العربي أحد عباقرة الموسيقى.. وصديقي الأثير والعظيم الذي لم يتطرق الشر إلى قلبه فكان نموذجاً لتوافق الإنسان مع الفنان.. أحمد الحجار.. اللهم ارحمه برحمتك".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية"عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية.