الـ”فيفا” يكشف القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 32 دقيقة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن 2021، وذلك قبل نحو أسبوعين من الإعلان رسميا عن الفائز.

وسييتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الـ”فيفا” للأفضل “ذا بيست – The Best FIFA Football Awards” خلال حفل سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 17 يناير 2022.

وفي ما يلي القائمة النهائية لجائزة “ذا بيست” لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021:

وقد جاء اختيار الثلاثي بعد منافسة مع البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي.

يذكر أن مانزيل نوير توج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن العام 2020، وذلك بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا.