أصوات واعدة تسير على طريق النجاح في IRAQ IDOL.. “غني يا عراق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصوات واعدة تبحث عن الشهرة والنجومية، وجدت ضالّتها في برنامج المواهب الأشهر “Iraq Idol”-“عراق آيدول” بموسمه الثاني على “MBC العراق” تحت شعار “غني يا عراق”

حيث يقف المشتركون أمام لجنة تحكيم ثلاثية مؤلفة من النجوم حاتم العراقي، رحمة رياض، وسيف نبيل وهو من تقديم ميس عنبر.

تنطلق رحلة المشاركين مع مرحلة تجارب الأداء عبر أربع حلقات، تُعرض على مدار أسبوعين متتالين يومَي الجمعة والسبت 7 و8 يناير، و14 و15 يناير، على أن تبدأ بعدها مرحلة العروض المباشرة ليل كل جمعة.

جديرٌ بالذكر أن حلقة خاصة بعنوان “عراق آيدول إكسترا” تُعرض على منصة “شاهد” المفتوحة كل يوم جمعة يقدّمها الفائز بالموسم الأول علي ليو خلال حلقات تجارب الأداء، وبعد الحلقات المباشرة مع مدربي الأصوات لتقييم أداء المشتركين.

في هذا السياق، قال النجوم أعضاء لجنة تحكيم البرنامج:

حاتم العراقي

أوضح الفنان الكبير حاتم العراقي أن الموسم الأول كان جميلاً جداً وأحبه الناس بصدق، وأضاف: “أُواصل اليوم تجربتي كعضو في لجنة التحكيم بعد أن كانت أول تجربة لي خلال الموسم الماضي، وهي تجربة شرّفتني بحقّ، خاصة أن البرنامج يحمل اسم “العراق”. وختم العراقي: “الأصوات في هذا الموسم جميلة جداً وتحمل قدراً أكبر من المنافسة النسائية والرجالية، وستتابعون الأغنية العراقية بشكلها الراقي والجميل بأعلى المستويات إن شاء الله.”

رحمة رياض

شدّدت الفنانة رحمة رياض على سعادتها بنجاح الموسم الأول “الذي فاق -على حدّ وصفها- توقعاتنا” وأضافت: “النجاح الأساسي كان للمشتركين، أما على الصعيد الشخصي فقد أضاف لي البرنامج خبرة وحمّلني مسؤولية كبيرة.” وختمت رحمة: “بدأتُ هذا الموسم مع حماسة كبيرة وفضول لسماع الأصوات الجديدة، وسيتابع الجمهور نخبة من المواهب والأصوات الجميلة التي يذخر بها العراق.”

سيف نبيل

من جانبه أشار الفنان سيف نبيل إلى أن الموسم الماضي كان “أكثر من رائع، وتجاوزَ كونه برنامج مواهب فكان أشبه بساحة قتال فني طربي بامتياز، إن جاز التعبير، لأصوات رائعة حملت معها روح المنافسة والحماس والطرب الأصيل.” وأضاف سيف نبيل: “حمّلتني المشاركة في البرنامج مسؤولية كبيرة، سيّما وأن الجمهور بات معتاداً على مصداقيّتي وصراحتي، فأنا قليل المجاملة في هذا السياق.” وختم سيف نبيل: “المواهب في هذا الموسم أكثر من رائعة، وسنتابع إقبالاً أكبر من العنصر النسائي. أما الأمر الأبرز فهو أن “عراق آيدول” يحتفي بالمواهب العراقية ويُظهر هوية الأغنية العراقية وعراقتها ورقيّها”.

ينطلق برنامج “عراق آيدول” على “MBC العراق” مع حلقات مرحلة تجارب الأداء يومَي الجمعة والسبت 7 و8 يناير 2022، 10 ليلاً بتوقيت بغداد.

يوميات المشاركين وتدريباتهم وراء الكواليس في “عراق آيدول اكسترا” على منصة “شاهد” المفتوحة كل يوم جمعة.