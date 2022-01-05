محمد ممدوح يحتفل بعيد ميلاد شقيقته وينشر أول صور لها… شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 05:46 مساءً - احتفل الفنان المصري محمد ممدوح الشهير بـ«تايسون» بعيد ميلاد شقيقته التي تدعى “مي”، ونشر مجموعة صور تجمعهما، على حسابه على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وتفاعل متابعيه معه مهنئين شقيقته بعيد ميلادها ومشيدين بجمالها اللافت.

محمد ممدوح وجه تهنئة خاصة لشقيقته، قال فيها: “انهاردة عيد ميلاد مي اختي كل سنة وانتي طيبة يا استاذة مي يا أختي وصديقتي وزميلتي”.

وأضاف: “والسنين الجايه تحققي كل اللي نفسك فيه ويسعدك ويرضيكي يارب واحنا مع بعض وفي ضهر بعض ياااارب.. بحبك اوي اوي”.

محمد ممدوح يعبر عن إمتنانه لزوجته

برسالة دعم وتقدير، عبر الفنان محمد ممـدوح عن الشكر والامتنان لزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، لدعمها ووقوفها إلى جانبه خلال مشواره الفني الحافل، وذلك بالتزامن خلال تواجدهما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

ونشر «تايسون» صورة جمعته بزوجته «ميرفت»، خلال حضورهما فعاليات العرض الأول لفيلم «أبو صدام» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يشارك في بطولته، ضمن مجموعة من الفنانين.

محمد ممدوح التقط مجموعة صور مع زوجته على السجادة الحمراء، وذلك في ظهور نادر لها، وقد تألقت بإطلالة سوداء أنيقة، جعلتها تظهر بجمالٍ لافت…إضغط هنا وشاهدها الآن!

ودوّن محمد ممدوح على الصورة رسالة رومانسية لزوجته بكلمات بسيطة، جاء مضمونها: «شكرًا على وقفتك جمبي في حياتي».

ولم يكن هذا هو الظهور الأول لـ محمد ممدوح بصحبة زوجته على السجادة الحمراء، إذ عادة ما يحرص على نشر صورهما سويًا خلال العديد من الفعاليات الفنّية، حيث يظهران في الصور بمشاعر من الحب والدعم سويًا.

محمد ممدوح في فيلم أبو صدام

ويشارك الفنان محمد ممدوح في بطولة فيلم «أبو صدام»، بالمشاركة مع الفنان الشاب أحمد داش، ومن إخراج نادين خان.

وفيلم “أبو صـدام” تدور أحداثه حول سائق الشاحنات القديم ذو الخــبرة “أبو صدام”، الذي يحصل أخيرا على مهـمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهـمته على أكمل وجه، لكنه يتعرض إلى موقـف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطـرته.

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