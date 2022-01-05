صادق الصباح يرشح هذا الفنان لتجسيد شحصية رفيق الحريري

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 05:46 مساءً - حل المنتج اللبناني ” صادق الصباح ” ضيفا مع الإعلامية اللبنانية ” جيسيكا عازار ” في برنامجها 40 المذاع على قناة MTV .

وخلال اللقاء كشف صادق الصباح عن رغبته في تقديم السيرة الذاتية الخاصة برئيس الوزراء اللبناني الراحل ” رفيق الحريري ” في عمل فني وذلك في إجابته عن ما إذا كان يطمح لإنتاج مسلسل عن سيرة ذاتية لأحد الأشخاص .

ورشح صادق الصباح الفنان السوري ” تيم حسن ” لتجسيد شخصية رفيق الحريري مؤكدا على أنه الفنان الأكثر قدرة على تجسيدها مستشهدا بنجاحه في تجسيد شخصيّة ” الملك فاروق ” من قبل .

وتحدث المنتج صادق الصباح عن علاقته بالفنان تيم حسن واصفا إياها بالعلاقة التكاملية فقال : ” أبو ورد إنسان مثقف وعنده خبرة مهمة وعنده طريقة حلوة بالتعامل ومريح جدا وتيم بيستاهل مشاريع مختلفة ” .

ومن ناحية أخرى وجه تيم حسن رسالة مسجلة عبر الهواء إلى صادق الصباح أعرب من خلالها عن سعادته بمشواره وأعماله التي قدمها مع مؤسسة الصباح على مدار 8 سنوات على صعيد الدراما وقريبا بالسينما .

وأضاف تيم متحدثا عن صادق الصباح : ” بيتعامل مع مهنته باهتمام الهاوي وبحرص المحترف .. هو مستمع ممتاز لكل الآراء وبيتعامل بجدية مع كل تفاصيل العمل ” .

وتابع : ” على المستوى الشخصي صادق الصباح اللي بيعرفه عن قرب بيعرف إنه كسب رجال ما بيتلون صريح وصادق .. بتمنالك التوفيق من كل قلبي ” .