بعد 18عاما على رحيلها .. طرح أغنية جديدة ل ” ذكرى “

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 05:46 مساءً - طرح الموسيقار ” هاني مهنا ” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب أغنية جديدة للفنانة التونسية الراحلة ” ذكرى ” بعد مرور 18 عاما على رحيلها .

وتحمل الأغنية إسم ” تبقى مين ” ولقبت بأغنية ذكرى المفقودة .. وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع هاني مهنا .

وكشف هاني مهنا عن أنه لم يعد توزيع الأغنية لكنه أضاف بعض الكمنجات عليها .. وقرر طرحها بشكل جديد للجمهور المحب للفنانة الراحلة ذكرى .

يذكر أن آخر ألبومات ذكرى الغنائية كان ألبوم (يوم عليك) الذي طرح في عام 2003 وهو نفس العام الذي رحلت فيه عن عالمنا .. وتم تصوير أغنية “بحلم بلقاك” بعد وفاتها والتي كانت فكرته لإحياء ذكراها .