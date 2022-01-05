شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى رسام فى مسلسله الجديد "القاتل الذى أحبنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم هانى رمزى فى مسلسل "القاتل الذى أحبنى" دور معتز وهو رسام يدور حوله لغز كبير، وهو أن من يغضبه ويحزنه ويتسبب في غضبه، يموت في اليوم التالي، وبالتالي نحاول اكتشاف لماذا هؤلاء الأشخاص يموتون في اليوم التالي، هل يموتون لمجرد أنهم أغضبوا معتز، أم قتلوا، أم ماذا حدث لهم؟!.. و يحاول الجيمع اكتشاف لغز وفاتهم، كل هذا يدور فى إطار كوميدى ساخر وفقا لأحداث المسلسل.

هذا اللغز الكبير يتم البحث عنه طوال المسلسل، و سر وفاتهم، وهذه هى المرة الأولى التى يجسد فيها هانى رمزى دور فنان كما أنه تعلم الرسم، خصيصا لهذا الدور.

وكان النجم هانى رمزى قد أنتهى من تصوير مسلسل "القاتل الذى أحبنى" منذ أيام قليلة داخل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجمعت المشاهد الأخيرة بينه وبين معظم فريق العمل منهم الفنانة الكبيرة سهير رمزى، والفنانون أحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ولقاء سويدان، ومن المقرر عرض العمل خلال أيام على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشهد العمل عودة قوية للثنائى هانى رمزى والمخرج عمرو عابدين، واللذين قدما قبل سنوات مسلسلى "مبروك جالك قلق" عام 2005 و"عصابة بابا وماما" عام 2009، حيث دارت أحداث العملين فى أجواء كوميدية، وحققا نجاحًا كبيرًا للغاية.

يذكر أن مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

ويعيد هذا العمل هانى رمزى إلى الدراما بعد غياب حوالى 8 سنوات منذ أن قدم مسلسل "جوز ماما" الموسم الثالث، والذي عُرض عام 2013، بمشاركة الفنانة هالة صدقي، رجاء الجداوي، أحمد بدير، لطفي لبيب، تامر هجرس، محمد نصر، فتحي سعد، سحر كامل، سلوي عزب، أيمن منصور، ريم محمد سعيد، ومن تأليف صالح سعيد، وإخراج أحمد البدرى.