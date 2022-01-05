شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحجار.. صدر له 4 ألبومات ولحن لـ محمد فؤاد وهشام عباس وأنوشكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شُيع جثمان الفنان أحمد الحجار منذ ساعات قليلة من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة، حيث جاءت وفاته بمثابة الصدمة الكبرى لكل زملائه بالوسط الموسيقى والغنائى والثقافى، خاصة وإنه توفى بشكل مفاجئ، ولم يكن يعانى من أى أمراض.

وقد تميز الحجار بصوت مميز ومختلف رغم كونه ملحنا فى الأساس، وهو من مواليد منطقة زنين بإمبابة اسمه بالكامل أحمد إبراهيم الحجار، ولد فى 7 سبتمبر 1956، ونشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو الموسيقار الراحل إبراهيم الحجار، وكانت والدة أحمد الحجار تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وشقيقه هو المطرب علي الحجار.

ألتحق أحمد الحجار بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الإحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "أعذرينى" ﻷخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للنجم محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لنجوم التسعينيات، وهم هشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

آخر أعماله التلحينية فى الأفلام والمسلسلات هو المسلسل الإذاعى «خيوط الشمس» الذى تم إذاعته عام 2017، بطولة الفنانة القديرة إنعام سالوسة، وكان له ظهور في الأعمال الفنية كممثل، إذ ظهر بدور مطرب ضمن أحداث فيلم «أجدع ناس» الذي عرض عام 1993، ومن بطولة كمال الشناوى، هالة صدقى، الشحات مبروك، ممدوح وافى، وصلاح عبد الله.



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