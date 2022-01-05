شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست يحضر للجزء الثاني من ألبوم Donda والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مغني الراب كاني ويست العمل على جزء ثاني من ألبوم " Donda"، وذلك في خطوة هي الأولى في تاريخه الموسيقي، والألبوم تم طرحه العام الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا على منصات الاستماع.

وكاني ويست بدأ العمل بالفعل على جزء جديد من ألبوم "دوندا" الذي تم إصداره عام 2021، وفقًا لتصريحات المدير التنفيذي للموسيقى ستيفن فيكتور، حيث قال: "لقد بدأ كاني ويست العمل على تحفته الجديدة Donda 2"، وأشارت صحيفة الإندبندنت إلى أنه إذا تمسك كاني ويست بالعنوان الحالي، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يُصدر فيها تكملة رسمية لأحد ألبوماته، وحتى الآن لم يتم الكشف عن كثير من التفاصيل حول الطبيعة الدقيقة للمشروع.

وكان قد ذكر موقع جاست جيرد، أن مغني الراب كاني ويست طليق كيم كاردشيان دخل في علاقة جديدة، مع الممثلة جوليا فوكس، حيث رصد الثنائى، كاني البالغ من العمر 44 عامًا والممثلة جوليا فوكس البالغة من العمر 31 عامًا وهما يتناولان عشاءً رومانسيًا سويا في مطعم Carbone بميامي، فلوريدا.

فى سياق متصل قدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان طلبًا لتصبح عازبة بشكل قانوني واستعادة اسمها قبل الزواج مع استمرار عملية الطلاق من كاني ويست، وقدمت كيم البالغة من العمر 41 عامًا المستندات القانونية والتي ستجعلها قانونًا امرأة عزباء إذا وقعها قاض وفقًا لـ TMZ.