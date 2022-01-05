شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أغنية أمل حياتى لـ أم كلثوم غدًا.. اعرف تفاصيله وقصة الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة مزيكا فى سهرتها فى الـ 12 مساء غدا الخميس، حفل كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم، الذى تغنت فيه بأغنية "أمل حياتى"، التى كتبها الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل، ولحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وتأتى هذه السهرة فى إطار تقديم قناة "مزيكا" حفلا لكوكب الشرق، فى الخميس الأول من كل شهر.

أغنية "أمل حياتى" كانت مبادرة من أم كلثوم، بعد أن أعجبها التعاون الأول فى أغنية "انت عمرى"، خاصة أسلوب أحمد شفيق ولغته العالية فى كتابة الأغنية، والتى أطلق عليها "لقاء السحاب"، بعد هذا النجاح قالت أم كلثوم لعبد الوهاب استعد للموسم القادم بكلام لشفيق كامل، الذى أدرك مسبقاً أن أم كلثوم ستطلب منه أغنية ثانية، بعد النجاح الكاسح لأغنيته الأولى-أنت عمرى- وذات مرة عند زيارة شفيق لعبد الوهاب، وبعد جلسة ود مطولة فاتحه عبد الوهاب "كتبت حاجة جديدة للموسم القادم؟.. فقال له كتبت مذهب أغنية جديدة لو عجبك أكمل باقى الكلام" ، فسمع منه المذهب " أمل حياتى ياحب غالى ما ينتهيش .. يا أحلى غنوة سمعها قلبى ولا تتنسيش .. خد عمرى كله .. بس النهاردة خلينى أعيش .. خلينى جنبك .. فى حضن قلبك .. وسيبنى أحلم .. ياريت زمانى ما يصحنيش " فابتسم عبدالوهاب وانبهر بهذا المدخل الجميل، وظل عبد الوهاب يدندنه بينه وبين نفسه فى نفس الجلسة، وشعر شفيق أن الكلام أعجبه، فعاد إليه بعد ثلاثة أيام ومعه النص الكامل للأغنية.