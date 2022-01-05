شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع هنيدى ومنى زكى من كواليس تصوير فيلم "الجواهرجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة منى زكى، جمهورها بصورة تجمعها بالنجم محمد هنيدى، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام من تصوير فيلم "الجواهرجى" ، وهوالفيلم الذى يجمعهما منذ فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية".



هنيدى و منى زكى

ويقع النجم محمد هنيدى فى مشاكل ومواقف محرجة بسبب النجمة منى زكى، وذلك ضمن أحداث فيلمه الجديد "الجواهرجى"، الذى يتم تصويره حالياً فى العديد من الديكورات، ويجسد هنيدى في الفيلم دور "جواهرجى"، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدنى ليكون أمام هنيدى ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

يعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية".