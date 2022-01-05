محمد صبحي يحيي ذكرى وفاة سعاد نصر : "جناحي الثاني اتكسر يا سعاد"

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القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان محمد صبحى ذكرى وفاة الفنانة الراحلة سعاد نصر ، والتي شكلت معه ثنائيا فنيا في السينما والمسرح والتليفزيون ،حيث يعد مسلسل عائلة ونيس بأجزائه المختلفة الأبرز في هذا التعاون الفني ، ونشر محمد صبحى عبر صفحته علي موقع فيسبوك ، صور تجمعه بالفنانة الراحلة سعاد نصر ، وعلق عليها قائلا : " اليوم ٥ يناير ذكري وفاة سعاد نصر .. شعرت بعد رحيلك باليُتم الفني والإنساني كما لو كان جناحي الثاني اتكسر يا سعاد .. رحلتي ولكن لن يرحل فنك ولا مواقفك الإنسانية أبداً اتذكرك دائماً وأفتقدك كثيراً يا مايسة" .



محمد صبحي وسعاد نصر



محمد صبحي يحيي ذكري وفاة سعاد نصر



محمد صبحي

وسعاد نصر.. أو ماما مايسة.. بتلقائيتها أضحكت قلوب محبيها وعلى أعمالها تربى جيل التسعينات وارتبطوا بشخصية "ماما مايسة" فى مسلسل "يوميات ونيس" مع الفنان الكبير محمد صبحى.

ولدت سعاد نصر فى 12 مارس 1953، وتخرجت فى المعهد العالي للفنون المسرحية 1975، وبين المسرح والسينما تنوعت أعمالها وكانت انطلاقتها مع فيلم "الغيرة القاتلة" 1982 وقدمت بعده أفلاما أخرى منها: "المتوحشة" و"حدوتة مصرية" و"صايع بحر" و"علي سبايسى" ومسلسل "جحا المصرى".