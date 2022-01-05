أحمد فهمي يكشف تفاصيل تمثاله في متحف مدام توسو بدبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف النجم أحمد فهمي، لأول مرة كواليس تواجد تمثال له في متحف مدام توسو دبي، ليكون بذلك الفنان المصري الوحيد المتواجد في المتحف.

وأكد فهمي، في بيان صحفي، أن متحف مدام توسو في لندن تواصلوا معه منذ 3 سنوات وأخبروه أنه سيتم افتتاح متحف مدام توسو في دبي ويريدوا أخذ مقاساته لعمل تمثال له في المتحف.

وأضاف فهمي، أنهم وصلوا مصر بالفعل وقاموا بعمل جلسة تصويرية وقاموا بأخذ المقاسات في 7 ساعات وكان بينهم تعاقد أنه لا يتحدث في هذا الأمر إلا بعد افتتاح المتحف.

وتابع أنه سعيد بهذا الأمر وردود أفعال الجمهور عندما زار المتحف وقاموا بالتصوير معه والتصوير مع التمثال، وأنه يتمنى دائما تقديم الجديد وتقديم أعمال يتشرف بها.

وكان قد تواجد الفنان أحمد فهمي، في دبي الأيام الماضية كي يزور متحف مدام توسو الذي يتواجد بداخله تمثاله.

وعاد أحمد فهمي إلى القاهرة أمس الأول استعدادًا لبدء تحضيرات مسلسله الجديد والذى يحمل اسم "الرواية" ويشاركه البطولة كلًا من شيري عادل ومحمود عبدالمغني، وهو عمل مكون من 10 حلقات وسيتم عرضه على إحدى المنصات ويتولى إخراجه أمير شوقي.

يشار إلى أن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح لديه تمثال في متحف مدام توسو في لندن.