بعد خروجها من العناية المركزة.. لورديانا في البرازيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الراقصة الاستعراضية لورديانا، جمهورها ومتابعيها، صورًا عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت لورديانا في الصور وهي تستمتع بالطبيعة، خلال تواجدها في بلدها البرازيل.

وعلقت لورديانا على الصور، قائلة: "مكاني المفضل، الطبيعة تعني كل شيء".

وتعرضت لورديانا منذ أيام لأزمة صحية، أدت إلى دخولها أحد المستشفيات.

ونشرت الصفحة الرسمية للراقصة البرازيلية صورة من داخل أحد المستشفيات، مصحوبة بتعليق: "بالنيابة عن Lurdiana، للأسف تمر بوقت صعب بسبب حالتها الصحية، وهي حاليًا في المستشفى وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة".

وتابع: "سيتم إلغاء الحفلات المجدولة للفترة القادمة حتى إشعار آخر، دعنا نصلي لها ونتمنى لها الشفاء والتعافي".