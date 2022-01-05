داليدا خليل تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، اليوم الأربعاء، إصابتها بأوميكرون المتحور من فيروس كورونا.

وكتبت داليدا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بتمنى الكل ينتبه من omicron لأنه ما في عوارض جانبية، ولو ما راجعة على تكملة تصوير مشاهدي في مسلسل (بيوت من ورق) ما كنت عملت pcr وهيك عرفت إني positive الله يشفي الجميع".

مسلسل "بيوت من ورق" من إخراج أسامة شهاب الحمد، وتأليف آية طيبة.

وشارك في المسلسل العديد من الفنانين، منهم سوزان نجم الدين، يوسف الخال طوني عيسي، جيني أسبر، ويزن السيد وغيرهم.