لطيفة تتعرض لموقف محرج في الإمارات وهكذا علقت عليه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعرضت المطربة التونسية، لطيفة، لموقف صعب خلال إحياء حفل اليوم الوطني التونسي بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات.

فقبل ساعات من بدء الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء، أظهرت نتائج الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس كورونا إصابة قائد الفرقة الموسيقية المصاحبة للمطربة التونسية وبعض الموسيقيين بالفيروس.

لتضطر المطربة التونسية لإحياء الحفل بمفردها دون فرقة موسيقية.

وقالت لطيفة عند صعودها منفردة على خشبة المسرح “لسوء الحظ إن المايسترو الكبير اللي نحييه برشة، محمد الأسود، عنده كورونا للأسف اليوم وبعض الموسيقيين كذلك بالفرقة، فللأسف الفرقة كلها بالفندق”.

وأضافت “نحن نلتزم بما يجب الالتزام به في هذا الوضع، لكن أنا الحمد لله التيست بتاعي نيجاتيف، وقلت لازم نيجي ونحيي جمهوري الغالي اللي جاني من كل بقعة”.

وقدمت لطيفة أغانيها بطريقة “بلاي باك” أو الاستعانة بالتسجيل الصوتي وحاولت من وقت لآخر ترديد بعض المقاطع بالمشاركة مع الجمهور.

وبعد انتهاء الحفل، كتبت لطيفة على حسابها بتويتر “كان موقف صعب جدا ولكن تقديرا لبلادي ولجمهوري غنيت، وحبكم هو اللي بيقويني”.

يذكر أن إكسبو دبي قد انطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ويستمر حتى 31 من مارس/ آذار 2022.