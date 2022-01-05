“ببيروت”.. برنامج جديد عبر “صوت بيروت إنترناشونال” مع الاعلامي رجا ناصر الدين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - يناير - 2022 1:36 مساءً

“ببيروت”.. هو البرنامج الجديد الذي ستعرضه منصة “صوت بيروت انترناشونال” مع الاعلامي رجا ناصر الدين الذي انضم إلى أسرتها.

كل أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت بيروت، ستكونون مع حلقة جديدة من البرنامج الذي تتمحور فكرته حول تحد بين النجوم في الزجل والشعر، ومزج بين أغنيات الزمن الجميل والأغنية الحديثة.

ضيف الحلقة الأولى التي ستعرض اليوم هو النجم بشار الجواد، يشاركه فيها الشاعران حبيب بو انطون ومازن غنام حيث يحصل تحد في الزجل والشعر.