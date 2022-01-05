بعد طلاقه من ندى الكامل.. صور “جريئة” لـ أحمد الفيشاوي بأحدث جلسة تصوير له – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 03:51 مساءً - رغم عدم تعليقه لغاية الآن على خبر طلاقه من زوجته ندى الكامل شارك الفنان أحمد الفيشاوي صور له من أحدث جلسة تصوير قام بها بالأبيض والأسود، لاقت اعجابا لدى فريق من جمهوره المتابع وهناك من علّق أن خبر الطلاق الذي أعلنته زوجته لم يؤثر به ويتابع خياته بشكل عادي.

فيما وجه إليه فريق آخر من متابعيه هجوم حاد وانتقادات قاسية؛ بعدما نشر تلك الصور على حسابه الخاص بـ”إنستجرام“، حيث ظهر فيها وقد ملأت جسده الوشوم، كما ظهر في إحدى الصور، وهو يدخن ويقوم بحركات غير مفهومة.

وعلّق الجمهور على الصور التي نشرها الفيشاوي، قائلين: “لقد ضل ونرجو من الله الهداية للجميع.. بتمنى تشوف الهداية والبصيرة وترجع زي زمان ربنا يهديك.. خريطة العالم”.

كما علق آخرون قائلين: “كنت بحبك بس بصراحة أنت اختلفت بطريقة تخلي الواحد يخاف يعرفك أصلا”.. “أنا مش عارف أنت إزاي ابن فاروق الفيشاوي؟”.. ربي يهديك لأني أحسك طيب”.. “الله يسامحك ويصلحك ويهديك”.

ندى الكامل تعلن إنفصالها عن أحمد الفيشاوي

وتصدر اسم أحمد الفيشاوي، محركات البحث على جوجل، مؤخرًا؛ بعدما أعلنت زوجته ندى الكامل، انفصالها عنه بشكل رسمي، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري”.

وأضافت أنه كان خير صديق لها، وطاب لها العيش معه، حتى في أحلك أوقاتهما، كما حذفت ندى جميع الصور التي تجمعها بزوجها السابق أحمد الفيشاوي، من حسابها على “انستجرام”، فيما تجاهل الفيشاوي خبر انفصاله، ولم يرد.

يُشار إلي أن الفيشاوي لم يحذف الصور التي تجمعه بطليقته ندى والموجودة لغاية الساعة لديه على انستجرام.

مواضيع ذات صلة | تعليق سمية الخشاب على انفصال أحمد الفيشاوي ونادية الكامل : ” سمعت نصايحي “

أحمد الفيشاوي يروج لفيلم الجديد “قمر 14”

وكشف الفيشاوي مؤخرًا، موعد عرض فيلمه الجديد “فيلم قمر 14” في دور السينما؛ وذلك بعد طرحه لأول مرة في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، ونشر بوستر الفيلم، عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق عليه: “أول فيلم نازل السنة دي يوم 12- 1- 2022 بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.. فيلم قمر 14، تأليف محمود زهران، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج هادي الباجوري.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت