شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافيةلـ فيلم ويل سميث King Richard بشباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم النجم العالمى ويل سميث King Richard بـ حوالى مليون دولار خلال الأسبوع الماضى، لتصبح الإيرادات 27 مليون و 232 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 19 نوفمبر من العام الماضى 2021 بعدد من دور العرض المختلفة، وانقسمت الإيرادات بين 14 مليونا و 732 ألف دولا بدور العرض الأمريكية، و 12 مليون و 500 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

ويجسد الفنان العالمى ويل سميث شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشارد King Richard، على أن تقوم ديمى سينجلتون بلعب دور سيلينا ويليامز، وسانية سيدني تلعب دور فينوس ويليامز.

العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، الفيلم الذى يحكى قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونتى التنس فينوس وسيرينا ويليامز وتجسد الشخصيتين سانيا سيدني (Fences, Hidden Figures)، وديمي سينجلتون (Godfather of Harlem)، على التوالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وقال "سميث" فى تصريحات صحفية إنه شغوف بشكل كبير لتجسد تلك الشخصية الأسطورية بحد وصفه.

وفى سياق متصل اختارت شركة Warner Brosالمنتجة لفيلم King Richard ، الفنان العالمى ميل جيبسون، لإخراج الفيلم الجديد Lethal Weapon 5، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

وكان من المقرر بدء العمل على فيلم الألعاب الجديد Lethal Weapon 5، في بداية العام الجارى إلا أنه تم التأجيل عدة مرات بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومن ثم وفاة المخرج الأصلى للسلسلة ريتشارد دونر، الذى أخرج جميع أفلام Weapon منذ بدايتها فى عام 1987، فى يوليو الماضى.

حيث كان دونر، البالغ من العمر 91 عامًا، يعمل على الجزء الخامس ، والتي كانت قيد التطوير بعد إيقافها لسنوات، وذلك بسبب التغيير المستمر لـ كاتب السيناريو.