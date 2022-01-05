شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طرح أغنية ذكرى " تبقى مين" بعد 18 عاما على وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح هاني مهنا من خلال قناته على اليوتيوب أغنية جديدة للفنانة التونسية الراحلة ذكرى بعنوان " تبقى مين"، والتي لقبت بأغنية ذكرى المفقودة التي خرجت إلى النور لأول مرة بعد مرور 18 عاماً على رحيلها.

الأغنية من كلمات الشاعر كلمات بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع هاني مهنا الذي كشف عنه أنه لم يعد توزيع الأغنية، لكنه أضاف بعض الكمنجات عليها، وقرر طرحها بشكل جديد للجمهور المحب للفنانة الراحلة.

وتقول كلمات الاغنية

تبقى مين اللي انت سبت عشانها حب سنين

تبقى مين اللي انت بعت وراك قلب حزين

تبقى مين اللي انت بدموعي سقيتها كاس الغرام

اللي انت بشموعي سقيتها الظلام بتقولها نفس الكلام

وكانت آخر ألبومات ذكرى الغنائية يوم عليك الذي طرح في 2003 وهو نفس العام الذي توفيت فيه وصورت أغنية "بحلم بلقاك" بعد وفاتها وكانت فكرة الكليب حول إحياء لذكراها.