شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد زوجة الفنان محمد عدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توفى صباح اليوم والد زوجة الفنان محمد عدوية حيث نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لوالد زوجته معلقا إنا لله وانا اليه راجعوان حمايا وأبويا التانى والد زوجتى الأستاذ مدحت في ذمة الله نسالكم الدعاء "



بوست عدوية

وكان المطرب محمد عدوية قد طرح أحدث أغانيه من ألبومه الجديد على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "سور ورا سور" من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان وتوزيع مونتى وإنتاج ياسر حسانين وهندسة صوت خالد رؤوف.

ويتعاون الفنان محمد عدوية، في ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين ويحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى.