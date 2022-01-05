شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ممدوح عبد العليم أثناء طفولته فى مسلسل "الجنة العذراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى رحيل النجم ممدوح عبد العليم، الذى رحل عن عالمنا فى 5 يناير 2016، تاركا أعماله التى تزيد عن 60 عملا سينمائيا ومسلسلا تليفزيونيا.

ولد ممدوح عبد الحليم فى 10 نوفمبر عام 1956، وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، بدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون مع المخرجة إنعام محمد علي.

ثم قدمه المخرج نور الدمرداش وهو طفل صغير في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار، وحمدى أحمد وأنور إسماعيل وعفاف شعيب وإخراج نور الدمرداش، وتم إنتاج المسلسل فى عام 1970، حيث شارك فى بطولة المسلسل حينما كان طفلا.

وبدأ مشواره في التمثيل فعليًّا عام 1980 وهو شاب في مسلسل "أصيلة" إلى جانب الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التليفزيونية، وفي عام 1983 اقتحم عالم السينما بفيلم "العذراء والشعر الأبيض".

احترف التمثيل منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضى، وذلك من خلال العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها (أصيلة، حب في الخريف، ليالي الحلمية)عام 1996 قدم واحدة من أبرز أعماله الدرامية من بوابة مسلسل (خالتي صفية والدير) فى العام التالى قدم مسلسل فى غاية الأهمية أيضاً وهو (جمهورية زفتى).

وبعدها بعام توالت نجاحات الكبيرة فى عالم الدراما من خلال مسلسل (الضوء الشارد) ليستمرعلى عرش الدراما المصرية طيلة ثلاثة سنوات بأعمال صارت علامات فى الدراما نجاحه فى الدراما لم يؤثر على السينما، فقدم أفلام مهمة مثل "بطل من ورق"، "العذراء والشعر الأبيض".