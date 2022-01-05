شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يكشف تفاصيل تمثاله فى متحف مدام توسو بدبي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فهمي، عن تفاصيل وجود تمثال له في متحف مدام توسو دبي، حيث يعتبر الفنان المصري الوحيد المتواجد في المتحف، وأكد فهمي، في بيان صحفي أن متحف مدام توسو في لندن تواصلوا معه منذ 3 سنوات وأخبروه انه سيتم افتتاح متحف مدام توسو في دبي ويريدوا أخذ مقاساته لعمل تمثال له في المتحف.

وأضاف فهمي، أنهم وصلوا مصر بالفعل وقاموا بعمل جلسة تصويرية وقاموا بأخذ المقاسات في 7 ساعات وكان بينهم تعاقد انه لا يتحدث في هذا الأمر إلا بعد افتتاح المتحف، مشيراً إلى انه سعيد بهذا الأمر وأنه سعيد بردود أفعال الجمهور عندما زار المتحف وقاموا بالتصوير معه والتصوير مع التمثال وأنه يتمني دائما تقديم الجديد وتقديم أعمال يتشرف بها.

وكان قد تواجد الفنان أحمد فهمي، فى دبى الأيام الماضية من أجل زيارة متحف مدام توسو الذى يتواجد بداخله تمثاله، وعاد الى القاهرة أول أمس الاثنين استعدادًا لبدء تحضيرات مسلسله الجديد و الذى يحمل اسم "الرواية" و يشاركه البطولة كلًا من شيرى عادل و محمود عبدالمغنى ، و هو عمل مكون من 10 حلقات و سيتم عرضه على احدى المنصات ويتولى اخراجه أمير شوقى.

يذكر أن أحمد فهمى طهر كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.