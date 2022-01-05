شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنانة إسراء عبد الفتاح وحما حمدى الميرغني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الممثلة الشابة سارة درزاوي وفاة والد الفنانة إسراء عبد الفتاح و حما الفنان حمدي الميرغني و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، و كتبت سارة قائلة:" إنا لله و إنا إليه راجعون .. توفي الدكتور محمد عبدالفتاح عشماوي .. والد إخواتي إسراء عبدالفتاح و نورهان و زينة .. و حما أخويا حمدي الميرغني "



وفاة والد اسراء عبد الفتاح

و تابعت :" ربنا يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته .. هتوحشنا يا عمو محمد .. كان من أطيب و أكرم الناس .. ربنا يصبر كل أحبابه"

وكان قد انضم الفنان حمدى الميرغنى لأبطال فيلم "نصى الحلو" مع النجم رامز جلال، المقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة، وجارى اختيار فريق العمل بعد انضمام ويزو والفنان تارا عماد لتجسد دور البطولة النسائية فى أحداث الفيلم.

حيث يقوم مخرج العمل محمود كريم بمعاينة أماكن التصوير حالياً استعداداً لانطلاق التصوير، الذى سيكون فى القاهرة وشوارعها ما بين مصر الجديدة ومدينة أكتوبر، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وسوف يبدأ التصوير في أول شهر من العام الجديد 2022 وتجسد دور البطولة النسائية الفنانة تارا عماد.