شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تقدم دور الخادمة قمر بشكل جديد فى حكاية "وأنسى روحى وياك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة ميرهان حسين، دور الخادمة بشكل جديد عبر حكاية "وانسى روحى وياك"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، حيث تقدم ميرهان من خلال العمل شخصية "قمر" الخادمة.

وأظهرت ميرهان حسين مع عرض أولى حلقات الحكاية أداء متوازن وغير متكلف لشخصية " قمر" الفتاة الرقيقة التى تعمل خادمة فى أحد القصور الفخمة، وخلال سياق الأحداث تتعرف على السائق الجديد الذى يبدأ عمله فى المنزل الفخم ويجسده محمد عز وتحدث فيما بينهما المفارقات الدرامية.



ميرهان حسين



ميرهان حسين



ميرهان حسين

حكاية "وانسى روحى وياك" هى الحكاية السادسة من الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" بطولة ميرهان حسين، محمد عز، ايمن عزب، مروة الازلى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود يس، وإخراج عصام نصار.