شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وأحمد سعد وصابر الرباعي ينعون أحمد الحجار ويقدمون العزاء لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطربين اصالة احمد سعد وصابر الروباعي وعبد الله رويشد، على تقديم العزاء لأسرة الفنان الكبير الراحل أحمد الحجار، الذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت اصالة عبر حسابه على تويتر: " رحم الله الفنّان الكبير أحمد الحجار وعزائي لأخيه الصّديق الأستاذ الكبير علي الحجار وسائر أسرته ، رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته".



اصالة

فيما كتب أحمد سعد عبر حسابه على إنستجرام: " ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون ".



احمد سعد

بينما كتب المطرب صابر الرباعي، عبر حسابه على توتير: " خالص عزائي في وفاة الفنان أحمد الحجار شقيق الفنان الكبير على الحجار وادعو من الله ان يلهم العائلة ومحبينه الصبر والسلوان.. ".



صابر الرباعي

في حين كتب المطرب عبد الله رويشد علي توتير ايضا " خالص العزاء لاسرة الصديق الفنان علي الحجار لوفاة شقيقه الموسيقار احمد الحجار البقاء لله انا لله وانا اليه راجعون".

ويشيع جثمان الفنان الراحل أحمد الحجار، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن الجثمان في مقابر العائلة بالبساتين،

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية.