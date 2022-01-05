شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يبكى ويدعي لأحمد الحجار: كان يسأل ويسمع وينفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الدكتور مبروك عطية، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان أحمد الحجار، ونشر فيديو عبر قناته الرسمية علي اليوتيوب وأخذ في الدعاء له بالرحمة في قبره، معبرًا عن حزنه بالبكاء على وفاة أحمد الحجار.

وقال مبروك عطية وهو يبكي : "مات الفنان أحمد الحجار وكان يحبني، كان يسأل ويسمع وينفذ..اللهم أجعل حبه ليّ خالصًا لوجهك الكريم، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيأته أبدله اللهم دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله".

وأضاف "اللهم تغمده بواسع رحمتك، نزل بك وحيدًا، وأنت خير من يؤنس الوحيد، وخير من يتجاوز، يا من تعفو عن كثير، أعفو عن أحمد الحجار واسكنه فسيح جناتك، ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وغطه بواسع رحمتك وتقبله بما تتقبل به عبادك الموحدين، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته واجبر خاطري فيه".

وأنهي حديثه بـ "اللهم اجبر خاطرنا في ميتنا فارحمه، اللهم ارحمه بواسع رحمتك، فلطالما أحبني فيك، اللهم اجعل حبه ليّ خالصًا لوجهك، وأجعله في موازين حسناته".

وظل مبروك عطية يبكي قائلًا: "الله يرحمك يا أحمد.. الله يرحمك يا أحمد.. الله يرحمك يا أحمد.. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم إنك غني عن عذابه فلا تعذبه، وهو فقير إلى رحمتك فارحمه...اللهم استجب دعائي له ودعاء من يدعو له من خالص قلبه ابتغاء مرضاتك، فنحن ندعوا لأحبائنا لا نبتغي غير وجهك، طمعًا في رحمتك بغير حدود.. أجعل دعائي لأحمد الحجار مستجاب واشمله بواسع رحمتك، أنر له قبرك ووسع له لحده وتجاوز عنه...".