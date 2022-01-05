شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عبده يرزق بمولود جديد ويسميه سلمان تيمنًا بخادم الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم السعودى محمد عبده، أنه رزق بمولود جديد، اليوم الأربعاء، واسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وكتب محمد عبده، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" الحمد دلله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا بإسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله."



محمد عبده

ويحيى النجم السعودى محمد عبده، حفلاً غنائيًا، يوم 14 يناير الجارى ضمن فعاليات موسم الرياض، وسوف يغنى محمد عبده باقة من أشهر أغنياته الجديدة ‏والقديمة، حيث يدمج بين أغانى الماضى والحاضر التى كون من خلالها شعبية كبيرة فى الخليج وباقى الدول العربية.

وأحيا 13 مطربا عربيا احتفالات عيد رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 "ليلة تريو الرياض"، ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا، فى بوليفارد رياض سيتى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وشارك فى الحفل الضخم 13 نجما من نجوم الطرب فى الوطن العربى، من السعودية محمد عبده وأصيل أبو بكر، من مصر أنغام، من العراق وليد الشامى وماجد المهندس، من الكويت نبيل شعيل وعبد الله الرويشد ونوال، من الإمارات أحلام وعلى بن محمد، من سوريا أصالة، ومن قطر فهد الكبيسى وأسماء لمنور من المغرب.