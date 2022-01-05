محمد عبده يستقبل مولود جديد ويكشف عن إسمه

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلن الفنان السعودي ” محمد عبده ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن استقباله لمولود جديد اليوم الأربعاء .

وكشف محمد عبده عن إسم المولود وهو ” سلمان ” تيمنا بإسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

فكتب الفنان محمد عبده في تغريدته : ” الحمد لله رب العالمين رزقت فجر هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنا بإسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ” .