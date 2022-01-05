في موقف ” صعب جدا ” .. لطيفة تحيي حفلها في إكسبو دبي 2020 بدون فرقة موسيقية

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 02:57 مساءً - كشفت الفنانة التونسية ” لطيفة ” عن تعرضها لموقف ” صعب جدا ” على حد وصفها خلال إحيائها لحفلها الغنائي بمعرض إكسبو دبي 2020 بمناسبة اليوم الوطني التونسي .

حيث أحيت لطيفة حفلها بدون فرقتها الموسيقية بعد أن أصيب قائد الفرقة الموسيقية المايسترو ” محمد الأسود ” وبعض أعضاء الفرقة بفيروس كورونا والتزامهم بالتواجد بالفندق .

ووقفت لطيفة على المسرح وحيدة وأشارت إلى أنها أصرت على إحياء الحفل تقديرها لبلدها تونس واحتفالها باليوم الوطني ولجمهورها .

واعتمدت الفنانة التونسية في تقديم أغانيها على طريقة ” البلاي باك ” .. كما طلبت من الجمهور أن يردد معها الأغاني ككورال لها .

وأكدت لطيفة على أنها بصحة جيدة وبخير بعد أن قامت بإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا والتي جاءت نتيجتها سلبية .