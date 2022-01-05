كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 02:57 مساءً - كشفت الفنانة التونسية ” لطيفة ” عن تعرضها لموقف ” صعب جدا ” على حد وصفها خلال إحيائها لحفلها الغنائي بمعرض إكسبو دبي 2020 بمناسبة اليوم الوطني التونسي .
حيث أحيت لطيفة حفلها بدون فرقتها الموسيقية بعد أن أصيب قائد الفرقة الموسيقية المايسترو ” محمد الأسود ” وبعض أعضاء الفرقة بفيروس كورونا والتزامهم بالتواجد بالفندق .
ووقفت لطيفة على المسرح وحيدة وأشارت إلى أنها أصرت على إحياء الحفل تقديرها لبلدها تونس واحتفالها باليوم الوطني ولجمهورها .
واعتمدت الفنانة التونسية في تقديم أغانيها على طريقة ” البلاي باك ” .. كما طلبت من الجمهور أن يردد معها الأغاني ككورال لها .
وأكدت لطيفة على أنها بصحة جيدة وبخير بعد أن قامت بإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا والتي جاءت نتيجتها سلبية .
كانت هذه تفاصيل خبر في موقف ” صعب جدا ” .. لطيفة تحيي حفلها في إكسبو دبي 2020 بدون فرقة موسيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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