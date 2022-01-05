الموت يفجع الفنان حمدي الميرغني

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” سارة الدرزاوي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة والد الفنانة ” إسراء عبد الفتاح ” زوجة الفنان ” حمدي الميرغني ” .
فكتبت سارة الدرزاوي في منشورها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي الدكتور محمد عبدالفتاح عشماوي .. والد إخواتي إسراء عبدالفتاح ونورهان وزينة .. وحما أخويا حمدي المرغني ” .
وتابعت : ” ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .. هتوحشنا يا عمو محمد .. كان من أطيب وأكرم الناس .. ربنا يصبر كل أحبابه ” .
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