وفاة ” أحمد الحجار ” شقيق الفنان على الحجار

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” علي الحجار ” مساء أمس الثلاثاء عن وفاة شقيقه المطرب والملحن ” أحمد الحجار ” عن عمر ناهز ال 65 عاما .

فكتب على الحجار في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي : ” انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار .. نسألكم الدعاء ” .

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة وتشييع جثمان أحمد الحجار بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة .

ونعت وزارة الثقافة في مصر رحيل أحمد الحجار في بيان لها جاء فيه : ” إن الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف ” .

وتابعت : ” إن الراحل صنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل، وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر ” .

يذكر أن الفنان الراحل أحمد الحجار أصدر نحو أربعة ألبومات غنائية وألف موسيقى مسرحيات ومقدمات مسلسلات .. كما لحن لعدد من المطربين منهم محمد الحلو ومدحت صالح وأنوشكا وعلاء عبد الخالق ومحمد فؤاد وهشام عباس .