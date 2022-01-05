تأكيد حكم حبس أحمد فلوكس “عامين” بتهم السب والقذف والإزعاج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت محكمة مستأنف القاهرة المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت وتأييد حكم حبسه سنتين، وتدخل فلوكس سريعا لطمأنة جمهوره مؤكدا إنه لا يزال متمسك بالبراءة أمام محكمة النقض.

وطالب أحمد فلوكس جمهوره بعدم الانزعاج من الحكم الصادر بحقه لافتا إلى أنه لا يزال متمسكا بالبراءة ولديه فرصة أمام محكمة النقض، وهي الدرجة الثالثة في القضاء المصري وأحكامها نهائية، وقال عبر حسابه بموقع الفيس بوك: قولت الكلام ده من فتره.. لا تقلقوا في درجات تقاضي اخري و سيتم النقض فورا.

أضاف: و لكن ساظل صامت و لن انجر في سرد احداث و لماذا… و لكن اعلم انكم تعلمون القصه الحقيقيه فهذا ما كنت اهتم به و الحمد الله….. اما القانون فاعلم جيدا ان حقي سياتي و لا جدال و اثق تماما به و ان شاء الله خير… سيتم نشر النقض لاحقا.

وسبق أن توقع فلوكس تأييد حكم حبسه، وأعاد بالأمس مشاركة منشور بتاريخ 7 ديسمبر الماضي أكد فيه أن القضاء سيقوم بإدانته، ولكنه واثق من البراءة أمام محكمة النقض وقال: بسم الله الرحمن الرحيم….. بكره طبعا جلسه الحكم و القرار الصادر من المحكمة هو رفض الدعوة و تايد الحكم و الحقيقة رغم تعبي و مرضي و كمان لأسباب كتير مش هاتكلم عنها و لا يصح الكلام عنها هايكون القرار بشكل ده و بقول اهو اتمني ان الزفة مدفوعة الاجر و زفه الصحافة مالقهاش خربه الدنيا و بقي عمل فرح لان لسه في نقض و بقول اهو تاني القرار هايكون برفض الدعوة و تايد الحكم و بعديها احنا هانعمل نقض لأني ما زلت واثق من عدل القضاء المصري و ان العدالة موجوده و ايماني بربي كبير جدا و ان اكيد لنهاية الظلم عدل رغم كل اللي مريت بيه في القضية دي تحديدا و اللي حصل فيها بس مش هاتكلم لكن ايماني قوي بالقضاء المصري و عدالتوا…. فا ياريت نسكت بكره كده بعد الحكم و ربنا كبير في النقض.. و حسبي الله و نعم الوكيل في كل من ظلم او بيساعد علي الظلم…. دعواتكم بالشفاء.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قضت في ٨ سبتمبر الماضي، بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة ٥٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر ب ٢٠٠ ألف جنيه بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ولاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

وأقامت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا ياسمين عزت، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.