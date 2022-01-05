كيت ميدلتون تتلقى الهدية الأسوأ من الأمير ويليام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترف الأمير البريطاني ويليام أنه قدم في إحدى المرات لزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أكثر هدية خيّبت آمالها، حيث كانت الهدية الأسوأ.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد اعترف الأمير ويليام في إحدى حلقات البودكاست للمهاجم البريطاني السابق بيتر كراوتش على الإذاعة البريطانية، أنه قدم مرة لزوجته هدية مخيبة للآمال تذكره كيت بها حتى اليوم.

وأشار الأمير إلى أن الأمر حدث قبل الزواج، وفي بداية الخطوبة، حيث قرر دوق كامبريدج إهداء خطيبته منظاراً.

وبحسب الصحيفة، قال الأمير وليام : “حدث الأمر بشكل خاطئ. وصدقاً أنا لا أعرف سبب شرائي للمنظار، ولكن حينها بدا لي أنها كانت فكرة جيدة”.

وفي سياق منفصل، يتزامن يوم ميلاد دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الـ40 الذي يوافق في 9 يناير الجاري 2022، مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا في موجته الرابعة.

وعليه ستقتصر المناسبة هذا العام على أجواء احتفالية بسيطة؛ حيث إن الأمير ويليام، زوج كيت، سيستضيف حفلة شاي لعائلته بمنزله في ساندرينغهام، في أجواء “هادئة”، وسينشر قصر كنسينغتون صورة لدوقة كامبريدج، للاحتفال بهذه المناسبة. بحسب ما كشف مصدر ملكي للصحافة.

وأوضح المصدر أن الدوقة بطبيعتها لا تفضل أن تكون الاحتفالات كبيرة، وتسعى للاحتفال بيوم ميلادها الـ40 مع “العائلة، والأصدقاء المقربين فقط”، خاصة في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا.