رسالة من كريستيانو رونالدو لوالدته تتسبب ببكائها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت شقيقة لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو فيديو لوالدتها ماريا دولوريس أفيرو، وهي تبكي عند قراءة رسالة ابنها لها بمناسبة يوم ميلادها.

وكان رونالدو قد نشر صورة لوالدته عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، وأرفقها بتعليق كتب فيه كلمات مؤثرة، قائلًا : “عيد ميلاد سعيد لأفضل أم في العالم، محاربة علمتني دائما ألا أستسلم، أفضل جدة يمكن لأولادي أن يحلموا بها.. أحبك كثيرا يا أمي! قبلة!”.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي حيث حظي بإعجاب رواد الانترنت وقام الآلاف بمشاركته.

يذكر أن ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي، ولدت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 1954، وكانت طاهية في مدرسة قبل نجومية نجلها.

وكانت ماريا قد اعترفت في الفيلم الوثائقي الذي تحدث عن حياة النجم أنها كانت تفكر بإجهاض رونالدو لكن مشيئة الله كانت أقوى، وهي متأكدة أن الله قد غفر لها ذلك.

ومن المعروف أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعشق العائلة بشكل كبير، تماما كعشقه لكرة القدم، وهو متعلق بوالدته بشكل كبير.