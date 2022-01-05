دينا الشربيني تقدم أولى بطولاتها المسرحية في “أحفاد ريا وسكينة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة المصرية دينا الشربيني، على بطولة مسرحية “أحفاد ريا وسكينة” التي تقدم من خلالها أول بطولاتها المسرحية.

وتشاركها في البطولة الفنانة ياسمين رئيس، المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتعاقدت دينا الشربيني على مشاركة محمد رمضان في بطولة مسلسل “مشوار لحد هناك”، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث تجسد شخصية “ورد”، وهي فتاة تعمل خادمة تتمحور حولها كافة الأحداث الدرامية للعمل، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وعرض لدينا مؤخرا، مسلسل «الزيارة» الذي يدور حول زيارة “إنصاف”، لإحدى منازل عائلة حداد في العاصمة اللبنانية بيروت، لكي تساعدهم في التخلص من الهواجس المسيطرة عليهم، لتتوالى المفاجآت المليئة بالتشويق والإثارة.. العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 8 حلقات، المأخوذة عن قصص واقعية، ويشارك في بطولته كارول عبود، وتقلا شمعون.