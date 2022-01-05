بعد 18 عامًا على رحيلها.. الفنانة ذكرى تعود بـ”تبقى مين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الموسيقار هاني مهنا، عن مفاجأة لجمهور الفنانة الراحلة ذكرى بعد وفاتها بـ18 عاماً، حيث تحدث عن تفاصيل إعادة طرحه أغنية “تبقى مين”، التي غنتها المطربة التونسية التي رحلت عن عالمنا عام 2003.

وقال مهنا في تصريحات صحافية، إنه لم يعد توزيع الأغنية كما ظن البعض، لكنه أضاف بعض الكمنجات عليها، وقرر طرحها بشكل جديد للجمهور المحب للفنانة الراحلة.

أضاف أنه يعمل على فكرة إعادة طرح الأغاني؛ التي قدمها لمطربي الزمن الجميل، مرة أخرى بشكل جديد، مشيرا إلى أنه سيطرح قريبا أغنية جديدة للفنانة شادية.

وكان هاني مهنا قد طرح على قناته الرسمية في “يوتيوب”، أغنية “تبقى مين”، للفنانة الراحلة ذكرى، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وتوزيع هاني مهنا، وكتب هاني مهنا عليها قائلا: “رحمك الله يا أعز وأغلى الناس ذكرى محمد”.

يذكر أن ذكرى لقيت مصرعها بعدما أطلق عليها زوجها رجل الأعمال أيمن السودس النار ثم انتحر بعدها في واقعة لم تحل أسرارها حتى الآن، ولم يتم إعلان الأسباب الحقيقية لما حدث.