ما الذي يجمع مصطفى وحسين فهمي بعد 26 عاماً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يلتقي الفنان مصطفى فهمي بشقيقه الفنان حسين فهمي للمرة الثانية على شاشة التلفزيون بعد غياب 26 عاماً منذ أن قدما سوياً مسلسل “الحفار” عام 1996، عبر مسلسل بعنوان “ولاد الهلالية” وتشاركهما البطولة الفنانة عفاف شعيب. وهو دراما اجتماعية صعيدية من 30 حلقة، تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز.

وقال مصطفى فهمي: “أتعاون مع شقيقي الفنان حسين فهمي أيضاً في تجربة مسرحية جديدة بعنوان (يا ناس الموضوع حساس)، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وهذا العرض المسرحي هو المشاركة الأولى لي على خشبة المسرح”.

وكشف سبب قلة التعاون بينه وبين شقيقه في الأعمال الفنية، قائلاً: “إن معظم الأدوار اللي كانت تُعرض علينا، عبارة عن أخ شرير وأخ طيب، حتى جاء (الحفار)”. وأوضح أن الشخصيتين في المسلسل مختلفتان تماماً، حيث تدور الأحداث حول عملية استخباراتية حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.