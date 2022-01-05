سنوب دوغ يحرج بن أفليك في نطق اسمه.. والأخير يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن الفنان الأميركي، بن أفليك، اكتسب شهرة عالمية في تأدية أدوار الأكشن، ويتمتع بقوة بدنية متميزة؛ إلا أنه يمتلك روحاً هادئة تتميز بالرزانة والثبات. هذه الصفات جسدها بن أفليك، خلال تعليقه على الخطأ الذي وقع فيه مطرب الراب الأميركي الشهير سنوب دوغ، عندما تلعثم في نطق اسم الفنان الأميركي.

ومغني الراب البالغ من العمر 50 عاماً، أثناء إعلانه الترشيحات لأفضل ممثل مساعد في حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب”، الشهر الماضي، تلعثم ووصف اسم الممثل باسم “بين أف-فليك”، وتلا ذلك اعتذار سريع من سنوب دوغ.

وكشف بن أفليك أنه لا يشعر بشعور سيئ تجاه سنوب دوغ، لأنه نطق اسمه الأخير بشكل خاطئ.

وأبدى بطل “Justice League”، خلال ظهوره الأخير في برنامج “The Kelly Clarkson Show”، تقبله لهذا الخطأ الذي وقع فيه سنوب، وعلق على ذلك بالقول: “لقد فقد تركيزه قليلاً”.

كما كشف ممثل “Tender Bar” أنه سمع كلمات غريبة من اسمه الأخير، مضيفاً “أنه أمر مضحك، أفليك؟ يا له من اسم قبيح بشكل لا يصدق، الآن يبدو كأنه إعلان البطة”.

وتابع: “لماذا يفعلون ذلك دائماً؟ وأدركت بعد ذلك السبب عندما بدأت في البحث في البريد”، قبل أن ينفجر الجمهور في الضحك.

وعلى الجانب الشخصي، يعيش بن أفليك أوقاتاً سعيدة هذه الأيام، بعدما استعاد علاقته الرومانسية مع حبيبته السابقة الفنانة الأميركية جنيفر لوبيز، بعد 17 عاماً من إنهاء خطبتهما عام 2004.

وللحفاظ على تلك العلاقة من التفكك مرة أخرى؛ قرر بن أفليك وجنيفر لوبيز أن يضعا قواعد خاصة تفتح لهما مزيداً من التفاهم معاً، وعدم الوصول إلى النهاية التي وصلا لها في المرة السابقة.

وكشف مصدر مقرب من الثنائي أنهما اتفقا على عقد جلسة أسبوعية للتحدث عن مشاعرهما، ومدى التقدم الذي يصلان إليه في علاقتهما.