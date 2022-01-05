بعد “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.. منى زكي ومحمد هنيدي معًا في “الجواهرجي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية، منى زكي، جمهورها صورة جديدة عبر خاصية “ستورى” على حسابها في “إنستغرام”، جمعتها بصديقها النجم الكوميدي محمد هنيدي، وجاءت من كواليس تصوير فيلمهما السينمائي الجديد “الجواهرجي”، وهو العمل الذي يجمعهما سوياً لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 22 عاماً، عبر فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

وأثار “لوك” منى زكي، الذي ظهرت به خلال الصورة فضول الجمهور، حيث ارتدت نظارة سوداء واعتمدت تسريحة شعر ذات ستايل قديم، وتساءل الجمهور عما إذا كانت تلك الصورة من تصوير الجزء الثاني من فيلم “صعيدى في الجامعة الأمريكية”، إضافة إلى فضول البعض بشأن سبب ارتداء “هنيدي” أيضاً نظارة سوداء، وسبب اللوك القديم.

ونشر الفنان محمد هنيدي ذات الصورة عبر خاصية “ستورى”، على حسابه في “إنستغرام”، ليتم تناقلها بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غزت “السوشيال ميديا” وسط تعليقات عدة أثارت رغبة البعض في معرفة التفاصيل.

يذكر أن فيلم “الجواهرجي” من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وبطولة محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة، وآسر ياسين وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويجسد هنيدي دور جواهرجي، بينما تجسد منى دور زوجته.

على جانب آخر، تنتظر مني زكي، في 20 يناير، طرح فيلم “أصحاب.. ولا أعز” على شبكة “نتفليكس”، وهو من بطولتها ومعها إياد نصار، وهو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي العالمي “Perfect Strangers”.

وبدأت منى زكي، أيضاً، تحضيرات مسلسلها الرمضاني المقبل “لام شمسية”، ومن المقرر أن تبدأ التصوير نهاية شهر يناير الجاري، وهو من بطولة إياد نصار وإسعاد يونس وأحمد رزق، ومن إخراج كريم الشناوي.