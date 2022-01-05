علي الحجار يفجع في شقيقه أحمد الحجار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غيب الموت عن عالمنا، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، المطرب المصري أحمد الحجار، شقيق النجم علي الحجار، عن عمر ناهز الـ65 عاماً، إثر تدهور حالته الصحية، إذ كان قد نقل إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة مؤخراً.

وجاءت وفاة أحمد الحجار، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته، تاركاً خلفه إرثاً فنياً عظيماً، إذ أعلن الفنان علي الحجار عن فقدانه شقيقه، من خلال منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر علي الحجار صورة لشقيقه الراحل، وهو ممسك بالعود، مدوناً عليها بعض كلمات النعي البسيطة، التي تعبر عن حزنه الشديد لرحيل قامة فنية كبيرة، مطالباً محبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، فكتب قائلاً: “نسألكم الدعاء، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار”.

وكشف علي الحجار عن موعد تشييع جثمان شقيقه الفنان الراحل، والذي سيقام في مسقط رأسه، قائلاً: “ستُقام صلاة الجنازة غداً بعد صلاة الظهر في جامع السيدة نفيسة، أحسن الله عزاءكم جميعاً”.

من هو أحمد الحجار؟

الفنان الراحل أحمد الحجار، هو ابن المطرب الكبير إبراهيم الحجار، والشقيق الأكبر للفنان علي الحجار، وهو من مواليد 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، وأيضاً درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية في سن صغيرة.

وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب في السنة الأولى له بالكلية بلحن “اعذرينى”، ﻷخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، حيث لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم “أمريكا شيكا بيكا”، ولحن العديد من الأعمال المسرحية، ومقدمات المسلسلات التلفزيونية.

وكانت بدايات أحمد الحجار الحقيقية كمطرب من خلال أغنية “عود”، حيث حققت نجاحاً كبيراً، ليقوم بعدها بإصدار أربعة ألبومات غنائية، تعاون فيهم مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: هشام عباس، وعلاء عبدالخالق، وأنغام، وأنوشكا.