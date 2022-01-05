وفاة والد إسراء عبد الفتاح وحما حمدي الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي الدكتور محمد عبد الفتاح، والد الفنانة إسراء عبد الفتاح، اليوم، الأربعاء.

وأعلنت الخبر، الفنانة سارة درزاوي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الدكتور محمد عبدالفتاح عشماوي، والد إخواتي إسراء عبدالفتاح ونورهان وزينة، وحما أخويا حمدي الميرغني".

وأضافت: "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، هتوحشنا يا عمو محمد.. كان من أطيب وأكرم الناس.. ربنا يصبر كل أحبابه".

ومن ناحية أخرى ينتظر الميرغني، طرح فيلمه السينمائي الجديد "تماسيح النيل" بدور العرض، والفيلم بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، ويزو، محمد ثروت، هنادي مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.