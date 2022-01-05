طرح إعلان مسلسل "البحث عن علا".. وهند صبري تكشف موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن موعد عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا".

ونشرت صبري، إعلان المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حياة علا عبدالصبور اتشقلبت تماما، يلا نبدأ مع علا من جديد".

وأضافت: "البحث عن علا يُعرض على نتفليكس في 3 فبراير".

مسلسل "البحث عن علا" أحدث مسلسلات شبكة "نتفليكس" والمكوّن من 6 حلقات، من بطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي.

المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري، وتشارك هند صبري كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري، ومن المقرر عرضه شهر ديسمبر المقبل.