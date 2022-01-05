"يا ترى مين اللي عليه الدور".. بهاء الدين محمد ينعى أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الشاعر بهاء الدين محمد، الفنان أحمد الحجار، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عاما.

ونشر بهاء صورة الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "واضح إن الأيام دي أيام رحيل الناس الحلوة الطاهرة النقية، ويا ترى مين اللي الدور عليه".

وأضاف: "الأستاذ الملحن المطرب أحمد الحجار، الفنان الإنسان المؤمن الطيب المسالم النقي اللي عمري ما حسيت إنه بيصارع من أجل البقاء".

وتابع: "الرجل اللي رحيله كيان من الطيبين في هذا الوسط، اللهم ارحمه وأغفر له وأعف عنه وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية "عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية.