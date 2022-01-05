بعد إصابتهما بكورونا.. هكذا احتفل أحمد فهمي بعيد ميلاد هنا الزاهد في العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الفنان أحمد فهمي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة هنا الزاهد، بطريقة مغايرة هذا العام نظرا لإصابتهما بفيروس كورونا.

وهنأ فهمي، زوجته هنا الزاهد، بعيد ميلادها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعهما، وعلّق: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.. معلش أغرب عيد ميلاد في العزل.. لما نخف نحتفل بيه تاني"، وردت "هنا" قائلة: "شكرا على كل حاجة".

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد، عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، قبل يومين، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معانا يطمن على نفسه".

يذكر أن الثنائي اجتمعا مؤخرا في مسرحية "جوازة معفرتة" التي عُرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من بطولة النجوم: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.